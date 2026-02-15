عاجل/ وزيرة المرأة تعلن عن اجراءات جديدة تهم رياض الأطفال..

أكدت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، أسماء الجابري، اليوم الأحد، لدى افتتاحها الملتقى السنوي للمتفقدين البيداغوجيين، اعتماد الوزارة إجراءات خاصة لتحيين ملفات المديرات والإطارات التربوية وأعوان الخدمات وإطارات التنشيط المختص بالمؤسسات الخاصة للطفولة عند كل تغيير، مع منع قبُول أي نشاط عرضي دون ترخيص مسبق والتقيّد بقائمة المشاركين المصرح بهم.

وأوضحت أنّه يتّم التثبت، بالاستناد إلى الوثائق القانونية، من خُلوّ الملفات من السوابق العدلية ومن توفر شروط السلامة النفسية والعقلية والتأهيل في مجال الإسعافات الأوّلية، مع إلزام مؤسسات الطفولة الخاصة بالامتناع منعا باتا عن قبُول أي شخص غريب عنها دون إعلام مسبق لمصالح المندوبية، والحرص على تحيين المُعطيات وُجُوبًا على منظومة متابعة مؤسسات الطفولة.

وأشارت الوزيرة، إلى أنّ إطارات التفقد البيداغوجي أمّنوا 19391 زيارة معاينة لمؤسسات الطفولة خلال السنة التربوية 2024-2025 بمختلف ولايات الجمهورية، 88 بالمائة منها وُجهت إلى المحاضن ورياض الأطفال الخاصة.

وأكّدت حرص الوزارة على دعم الموارد البشرية واللوجستية لسلك التفقد، الذي يضم حاليا 220 إطارا، من بينهم 44 متفقد شباب وطفولة و176 مساعدا بيداغوجيا، معلنة عن تعزيز هذا السلك بـ40 انتدابا جديدا للمتفقدين و20 للمساعدين البيداغوجيين خلال السنة الجارية، في إطار مزيد تدعيم منظومة الجودة والرقابة بقطاع الطفولة.

ويُعقد الملتقى السنوي للمتفقدين البيداغوجيين يومي 15 و16 فيفري 2026 بـمركز الاصطياف وترفيه الأطفال بالحمامات، ويتضمن مناقشة التقرير السنوي لسلك التفقد للسنة التربوية 2024-2025، إلى جانب عرض إجراءات وآجال التدخل العاجل في حالات سوء المعاملة والاستغلال الجنسي بمؤسسات الطفولة، وفق مقاربة تشاركية تشمل مراحل الرصد والإشعار والتدخل الأولي والحماية.

كما يتضّمن برنامج الملتقى تنظيم ورشات تفاعلية حول الأدّلة البيداغوجية الجديدة ووثائق الرعاية والنصوص القانونية المنظمة لمهام متفقد الطفولة وتقييم أداء الإطارات التربوية وإسناد الأعداد.