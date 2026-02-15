نشرة متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..رياح قوية بهذه المناطق..#خبر_عاجل

يتميّز الطقس خلال الليلة القادمة، بظهور سحب عابرة بأغلب المناطق، تكون أحيانا كثيفة بأقصى الشمال الغربي وجهة الوطن القبلي مع أمطار ضعيفة.

وحسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوّي، تهُبّ الريح من القطاع الغربي قوّية قرب السواحل وقوية نسبيا فمعتدلة ببقية الجهات وتتجاوز مؤقتا وفي شكل هبات 70 كلم في الساعة خاصة بالمناطق الساحلية الشمالية وبالمرتفعات.

ويكون البحر شديد الهيجان إلى هائج بالشمال وخليج الحمامات وشديد الإضطراب ببقية السواحل، فيما تتراوح الحرارة ليلا بين 06 و 10 درجات بالمناطق الغربية للشمال والوسط وتكون في حدود 04 درجات بالمرتفعات وبين 11 و 14 درجة ببقية الجهات.