عاجل/ أول تعليق رسمي لوزيرة المرأة على حادثة طفل حي النصر وهذا ما كشفته..

الصين تُعفي مواطني هذه الدول من تأشيرات الدخول..#خبر_عاجل

الوافي يفجرها ويفتح النار على ألفة الحامدي: “عودة ساذجة وعجيبة لشخصية غامضة ومهرجة..”

عاجل/ ايقاف هذه الشخصية في المطار والاحتفاظ بها..

عاجل/ حملة أمنية متزامنة بكامل ولايات الجمهورية..وهذه التفاصيل..

2026/02/15 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أعلنت الإدارة العامة للأمن الوطني، أنّ الوحدات الأمنية، واصلت اليوم الأحد، تحت إشراف قيادي ميداني العمليات الموجهة لمكافحة الإحتكار والمضاربة والترفيع المُفْتَعل في الأسعار وتجاوز مسالك التوزيع القانونية ، وشملت هذه العمليات الأمنية مخازن التبريد العشوائية والمسالخ المُخَالفة للقانون وأسواق الجملة والتفصيل بمختلف ولايات الجمهورية.
وأسفرت مختلف العمليات، عن تحرير 63 محضرا إقتصاديا وعدليا و16 مخالفة صحية وتقديم 13 شخصا للقضاء وحجز كميات متفاوتة من المواد واللحوم غير الصالحة للإستهلاك والمعروضة بأسعار مُشّطة والمُرَوّجة عبر مسالك التوزيع غير الرسمية (1٫143 طن تفاح، 1٫715 طن تمور، 250 كغ بطاطا، 337 كغ و700، حزمة خضر ورقية، 128 كغ موز، 6٫5 طن بصل ،5 طن قرع أحمر ،60 كغ برتقال ، 74 كغ غلال البحر… ).
وأشار البلاغ الصادر عن الإدارة العامة للأمن الوطني، إلى “أنّ هذه العمليات لن تكون مناسباتية وستعمل على تجسيد حرص الدولة الدائم على ضمان إستمرارية تزويد السوق وتعديل الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن”، وفق نصّ البلاغ.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2026 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn