21 مخالفة اقتصادية خلال يومين بهذه الولاية في إطار العمل الرقابي الخاصّ بشهر رمضان..

باشرت الإدارة الجهوية للتجارة بمنوبة، أمس السبت، عملها الرقابي الخاص بشهر رمضان المعظّم، والذي تواصل اليوم الأحد بالتركيز على الأسواق الأسبوعية بالجديدة، والمرناقية، وشباو بوادي الليل، وببرج العامري، وأفضى إلى تسجيل 21 مخالفة اقتصادية تعلّقت بالخصوص بالرفع في الأسعار، وعدم اشعار الأسعار، ومسك آلات وزن غير قانونية في قطاعات الدواجن واللحوم الحمراء والخضر والغلال.

وخصّصت الإدارة الجهوية للتجارة، في هذا الإطار، 7 فرق مراقبة اقتصادية ستقوم بتغطية كامل مناطق الولاية ومراقبة المحلات التجارية، والأسواق البلدية اليومية والأسبوعية والفضاءات التجارية الكبرى، وسيؤمن فريقان منها العمل الرقابي المسائي، فيما ستؤمن الفرق الأخرى الرقابة في اطار مشترك، وفق تأكيد مصالح الإدارة الجهوية للتجارة اليوم الاحد لصحفيّة “وات”.

وسيرتكز النشاط الرقابي، وفق ذات المصالح، على ضمان التزويد والتحكم في الأسعار، وشفافية المعاملات التجارية، ومراقبة جودة وسلامة المنتوجات بالمحلات المفتوحة للعموم، والأسواق البلدية والاسبوعية، ومختلف مسالك التوزيع بالتفصيل والجملة وعبر الطرقات، على أن يشمل في النصف الثاني من شهر رمضان قطاعات محلات الملابس الجاهزة، وفضاءات الترفيه، والمقاهي، ومحلّات لعب الأطفال، من أجل ضمان سلامة وصحة المستهلك.

وإضافة الى العمل الميداني المشترك للإدارة الجهوية للتجارة مع هيئة سلامة المنتوجات الغذائية بالجهة، ومصالح الإدارة الجهوية للصحة ومندوبية الفلاحة والشرطة والحرس البلديين ومصالح حفظ الصحة بالبلديات، عاين كلّ من والي الجهة، والمدير الجهوي للتجارة، والمعتمدون، والكتاب العامون المكلفون بتسيير البلديات، ورئيس الفرقة الجهوية للشرطة البلدية، خلال زيارة ميدانيّة أمس للسوق البلدي والمركب التجاري السيدة بمنوبة، والسوق الأسبوعية بالمرناقية، الأسعار، ووضعية التزود، كما تم التواصل مع التجار والمستهلكين والحديث حول واقع التزود ومستوى الأسعار، ومدى توفر المنتوجات.

يأتي ذلك ضمن استعدادات المصالح ذات العلاقة للشهر الكريم، وفي إطار تنسيق الجهود من أجل تحقيق انتظامية التزويد، وتحسين العرض بما من شأنه المساهمة في تعديل الأسعار، وتأمين حاجيات المواطنين من المنتوجات الاستهلاكية بأسعار تراعي مقدرتهم الشرائية، فضلا عن ضمان احترام شروط السلامة الصحية بالمحلات المفتوحة للعموم.