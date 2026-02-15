عاجل/ أعمال تخريب تطال معدات تقنية الـ “VAR”: الجامعة التونسية لكرة القدم تتخذ هذا الاجراء..

أدانت الجامعة التونسية لكرة القدم بشدة أعمال التخريب التي طالت معدات تقنية الـ VAR، معلنةً عن فتح تتبعات قانونية صارمة ضد المتورطين.

كما شددت الجامعة في بلاغ رسمي على ضرورة التصدي للتصريحات التحريضية، داعيةً قطاع التحكيم إلى تحمل مسؤولياته وفرض عقوبات قاسية على الأخطاء الفادحة رغم توفر الدعم التقني.

وفي ما يلي النص الكامل للبلاغ:

” بلاغ رسمي من الجامعة التونسية لكرة القدم

على إثر ما تعرّضت له معدات تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) مساء اليوم من أعمال تخريب متعمّدة أسفرت عن أضرار مادية جسيمة، فإنّ الجامعة التونسية لكرة القدم تُعرب عن إدانتها الشديدة واستنكارها المطلق لهذه التصرفات اللامسؤولة التي تمسّ من هيبة الرياضة الوطنية ومن سلامة منشآتها وتجهيزاتها. وبناءً على هذه الأحداث، يهمّ الجامعة تأكيد النقاط التالية:

أولًا:

تشدد الجامعة على أنها لن تتهاون في حماية ممتلكاتها، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية الضرورية لتتبّع كل من يثبت تورّطه في هذه الأعمال التخريبية، مع العمل على مراجعة وتعزيز اللوائح والإجراءات التأديبية بما يضمن الردع الصارم لكل من تسوّل له نفسه الإضرار بالمرافق أو التجهيزات، تفاديًا لتكرار مثل هذه الأحداث أو تطورها إلى ممارسات أشد خطورة.

ثانيًا:

تؤكد الجامعة رفضها القاطع لكل التصريحات المشينة أو التحريضية التي من شأنها تأجيج الأوضاع أو المساس بصورة كرة القدم التونسية، وتدعو السادة أعضاء الرابطة إلى التطبيق الفوري والصارم للنصوص القانونية الجاري بها العمل، واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات تأديبية في الغرض، ضمانًا لهيبة المسابقات واحترام مؤسساتها.

ثالثًا:

تجدد الجامعة دعوتها للإدارة الوطنية للتحكيم إلى تحمّل مسؤولياتها كاملة، وفرض أقصى العقوبات التأديبية على كل حكم يرتكب أخطاء فادحة رغم الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد، باعتبار أنّ اعتماد هذه التقنية يهدف أساسًا إلى الحدّ من الهفوات وضمان العدالة التحكيمية، وأنّ مثل هذه الأخطاء لم تعد مقبولة تحت أي مبرر.

وفي الختام، تؤكد الجامعة التونسية لكرة القدم التزامها الراسخ بحماية نزاهة المسابقات وصون ممتلكاتها، وحرصها الدائم على تطبيق القانون بكل صرامة وشفافية، حفاظًا على مصلحة كرة القدم الوطنية وصورتها.””