لماذا ارتفع مستوى البحر في تونس؟..خبير في علوم المناخ يكشف..

أفاد الأُستاذ الجامعي بجامعة تُونس والباحث في عُلوم المُناخ، زهير الحلاوي، اليوم الإثنين، بأنّ “ارتفاع مستوى سطح البحر في تونس يعود إلى 4 عوامل كبرى”.

وأوضح الحلاوي، في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم، أنّ “العامل الأول يتمثّل في الرّياح القويّة خاصّة الشمالية والشمالية الشرقية والتي تدفع المياه من البحر باتجاه السواحل، و العامل الثاني يتمحور حول الأمواج العالية التي تشهدها مرتفعات البحار والتي تدفع كذلك المياه نحو السواحل المنخفضة”. أمّا العامل الثالث فيتمثّل في المنخفضات الجويّة العميقة والضغط الناجم عنها، وبالتالي عند انخفاض الضغط يصعد مستوى مياه البحر باعتبار أنّ درجة حرارة البحر عالية جدّاً مقارنة باليابسة”، وفق الحلاوي. وختم المتحدّث أنّ “العامل الرّابع يتمثّل في العنصر البشري والتهيئة العمرانيّة التي لم تأخذ بعين الإعتبار ظاهرة ارتفاع مستوى سطح البحر”.

ولفت الأُستاذ الجامعي بجامعة تُونس والباحث في عُلوم المُناخ إلى أنّ “الدراسات أفضت إلى أن تونس ستشهد في غضون سنة 2050 ارتفاعا لمستوى سطح البحر يصل إلى 30 صم”.