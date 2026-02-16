عاجل/ السعودية تدعو الى تحري هلال شهر رمضان..

دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان مساء يوم الثلاثاء 29 شعبان 1447هـ، حسب تقويم أم القرى، الموافق لـ 17 فيفري 2026، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وحثَّت الوكالة من يرى هلال شهر رمضان بالعين المجرَّدة، أو بواسطة المناظير؛ على إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

كما آملت المحكمة العليا ممّن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكّلة في المناطق لهذا الغرض، وفقاً للوكالة.