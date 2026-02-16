تنبيه للمتساكنين: انقطاع مياه الشرب بهذه المناطق بداية من هذه الساعة..#خبر_عاجل

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (إقليم جندوبة) أنه سيتم تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع مياه الشرب اليوم الاثنين 16 فيفري 2026، بداية من الساعة الثالثة بعد الظهر في كل من مدينة طبرقة وبوترفس والمنطقة السياحية والحوامدية وحي المرجان وجاء بالله والفجة و ملولة.

ويأتي ذلك تبعا الانتهاء من أشغال تحويل قنوات جلب وتوزيع المياه في إطار مشروع جسر ترفس من معتمدية طبرقة والشروع في أشغال الربط الثانية لقناة جلب المياه قطر 400 ملم، وفق بلاغ “الصوناد”.

ومن المنتظر، وفق بلاغ “الصوناد”، استئناف التزويد بصفة طبيعية تدريجيا بداية من الساعة السابعة من مساء الاثنين، بعد نهاية الأشغال التي ستتواصل على مدار الساعة ودون انقطاع.