عاجل/ فاجعة تهز الصين..وهذه حصيلة الضحايا..

لقي 8 أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان آخران بحروق طفيفة أمس الأحد، إثر انفجار في متجر لبيع الألعاب النارية في قرية دونغآن، بمحافظة دونغهاي التابعة لمقاطعة جيانغسو شرقي الصين، وذلك بحسب ما أفادت السلطات المحلية بالمحافظة.

وبحسب السلطات وقع الانفجار في حوالي الساعة 14:30 أمس الأحد، نتيجة قيام أحد القرويين بإشعال ألعاب نارية بصورة غير سليمة بالقرب من المتجر، مشيرة إلى أنه تم إخماد الحريق الناجم الانفجار بحلول نحو الساعة 16:00 مساء، عقب جهود إنقاذ سريعة.

وتم احتجاز المسؤولين عن الحادث. ويجري حاليا التحقيق في السبب الدقيق للحادث واتخاذ إجراءات المتابعة ذات الصلة.

ويأتي هذا الحادث قبل انطلاق الاحتفالات برأس السنة الصينية الجديدة (عيد الربيع)، حيث يزداد استخدام الألعاب النارية في البلاد بشكل كبير. وتكثف السلطات الصينية بهذه المناسبة حملات التفتيش، كما توجه تحذيرات بضرورة تعزيز السلامة مع دخول فترة الذروة في الاحتفالات.