5 مراكز تتحرّى هلال شهر رمضان غدا حسب الأقاليم..وهذه التفاصيل..#خبر_عاجل

تجرى عملية تحري هلال شهر رمضان المعظم بعد غروب شمس يوم الثلاثاء 29 شعبان 1447 هـ، الموافق لـ 17 فيفري 2026.

وستجتمع لجان الرصد، المتكونة من إطارات من المعهد الوطني للرصد الجوي إطارات من وزارة الشؤون الدينية، في نقاط الرصد التالية حسب الأقاليم للإشراف على العملية:

الإقليم الأول: ولاية الكاف – محطة الرصد الجوي بالكاف.

الإقليم الثاني: ولاية تونس – هضبة سيدي بالحسن الشاذلي.

الإقليم الثالث: ولاية القيروان – محطة الرصد الجوي بالقيروان.

الإقليم الرابع: ولاية توزر – محطة الرصد الجوي بتوزر.

الإقليم الخامس: ولاية مدنين – سيدي جمور بجزيرة جربة.