خطّة لتمكين المقبلين على الزواج في تونس من اكتساب الكفاءات اللازمة..

2026/02/16 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أشرفت أسماء الجابري، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، اليوم الاثنين 16 فيفري 2026 بمقر الوزارة على جلسة عمل لجنة قيادة الخطة التنفيذيّة للإعداد والتأهيل للحياة الزوجيّة
وخصّصت الجلسة، الملتئمة بحضور ممثلي الوزارات ذات العلاقة، لعرض مشروع الخطة التنفيذيّة ومناقشة خطوطها العريضة ومحاورها وأهدافها.

وتهدف الخطّة التنفيذيّة إلى تعزيز معارف المقبلين على الزواج حول مكانة الأسرة والقيم التي ترتكز عليها، وتمكين المقبلين على الزواج من اكتساب الكفاءات اللازمة للاضطلاع بمختلف الأدوار الموكلة لهم لإدارة الأسرة والتصرف في مواردها وتأهيلهم لحسن تربية النشء وتصور مشروع حياة القرينين.

كما ترمي إلى ترسيخ ثقافة التواصل الجيد والصحة الجسدية والنفسية لدى المقبلين على الزواج ومساعدة المقبلين على الزواج على مجابهة نفقات الزواج.

وتدارس المشاركون خلال جلسة العمل آليات توسيع الشرائح المستهدفة وتعزيز دور الخطّة في ترسيخ القيم الأسريّة عند الناشئة إلى جانب الاعتماد على الحملات التحسيسيّة ذات الرسائل الترغيبيّة والجاذبة.

