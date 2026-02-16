عاجل/ تحذير: رياح عاتية تضرب السواحل التونسية ومنخفض جوي “نشط”..

فاجعة حي النصر تفجر ملف التصوير داخل رياض الأطفال: طفولة منتهكة بين “الترند” والإشهار.. ماذا يقول القانون ومن يحاسب المتورطين؟

عاجل/ فاجعة تهز الصين..وهذه حصيلة الضحايا..

عاجل/ تطورات خطيرة في حادثة العثور على أجنة في قمامة وشهادة صادمة تكشف..

نشرة متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..

2026/02/16 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

تكون السماء ليل، الإثنين، مغشاة بسحب، أحيانا، كثيفة على الشمال ومحليا على الوسط مع نزول أمطار متفرقة. وتكون هذه الأمطار، بحسب المعهد الوطني للرصد الجوّي، مؤقتا رعدية بأقصى الشمال الغربي آخر الليل وبسحب عابرة على بقية المناطق.

وتهب الرياح من القطاع الغربي قويّة إلى قويّة جدّا قرب السواحل والمرتفعات ومعتدلة إلى قويّة نسبيا ببقية الجهات. ويكون البحر شديد الهيجان بالشمال وشديد الاضطراب إلى هائج ببقية السواحل. وتتراوح درجات الحرارة، ليلا بين 08 و12 درجة بالشمال، والمرتفعات الغربية، وبين 13 و18 درجة ببقية الجهات.

