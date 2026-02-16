عاجل/ بسبب سوء الأحوال الجوية..تعديل في رحلات هذه السفينة..

أعلنت الشركة التونسية للملاحة في بلاغ الاثنين 16 فيفري، أنه نظرا لسوء الأحوال الجوية التي تسود البحر الأبيض المتوسط تم اجراء تعديل على مستوى برمجة السفينة “قرطاج” خلال رحلتيها من 17 إلى 22 فيفري 2026 على النحو التالي

سفرة تونس مرسيليا تونس من 17 إلى 19 فيفري 2026:

الانطلاق من ميناء حلق الوادي يوم الاربعاء 18 فيفري 2026 على الساعة التاسعة صباحا عوضا عن يوم الثلاثاء 17 فيفري على الساعة العاشرة صباحا.

الوصول إلى ميناء مرسيليا يوم الخميس 19 فيفري 2026 على الساعة الثامنة صباحا عوضا عن يوم الأربعاء 18 فيفري على الساعة منتصف النهار.

الانطلاق من ميناء مرسيليا يوم الخميس 19 فيفري 2026 على الساعة الحادية عشر صباحا عوضا عن يوم الأربعاء على الساعة الرابعة بعد الزوال.

الوصول إلى ميناء حلق الوادي يوم الجمعة 20 فيفري 2026 على الساعة منتصف النهار عوضا عن يوم الخميس 19 فيفري على الساعة الخامسة مساء.

سفرة تونس جنوة تونس من 20 إلى 22 فيفري 2026:

الانطلاق من ميناء حلق الوادي يوم الجمعة 20 فيفري 2026 على الساعة الثالثة بعد الزوال عوضا عن الساعة العاشرة صباحا.

الوصول إلى ميناء جنوة يوم السبت 21 فيفري 2026 على الساعة الثالثة بعد الزوال عوضا عن الساعة الحادية عشر صباحا.

الانطلاق من ميناء جنوة يوم السبت 21 فيفري 2026 على الساعة السابعة مساءا عوضا عن الساعة الثالثة بعد الزوال.

الوصول إلى ميناء حلق الوادي يوم الاحد 22 فيفري 2026 على الساعة الثامنة ليلا عوضا عن الساعة الخامسة مساء.

ولمزيد الارشادات قالت الشركة يمكن الاتصال على الرقمين :71346061 و71322802