مشاهدة مباراة مستقبل سليمان و الترجي الرياضي التونسي بث ماشر

2026/02/17 أخبار

تُقام مباراة الترجي الرياضي التونسي والمستقبل الرياضي بسليمان، المؤجلة من الجولة الرابعة لبطولة الرابطة التونسية المحترفة الأولى لموسم 2025-2026، يوم الثلاثاء 17 فيفري 2026 انطلاقاً من الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي.

ويدخل الترجي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، عقب فوزه على بيترو أتلتيكو، حيث حقق خمسة انتصارات في آخر عشر مباريات في مختلف المسابقات. كما سجل ثلاثة انتصارات في آخر خمس مباريات بالدوري، مقابل تعادل وهزيمة.

في المقابل، يمر مستقبل سليمان بفترة صعبة هذا الموسم، إذ لم يحقق سوى انتصارين في الدوري، مقابل ثلاثة تعادلات و11 هزيمة، من بينها ثلاث خسائر متتالية، وكان آخر فوز له يوم 28 سبتمبر 2025.

وسيتم نقل المباراة مباشرة على القناة الوطنية التونسية 1

