بعد إعلان السعودية.. التونسيون يترقبون تحرى الهلال..كم ستبلغ ساعات الصيام لرمضان هذا العام..؟”

بينما أعلنت المملكة العربية السعودية أن غداً الأربعاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجري (2026 ميلادي)، يعيش التونسيون حالة من الترقب والانتظار، حيث من المنتظر أن تقوم مفتي الجمهورية واللجان الجهوية التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي بعملية تحري رؤية الهلال مساء اليوم الثلاثاء.

ويأتي رمضان هذا العام في ذروة فصل الشتاء، وتحديداً في شهر فيفري، مما يضفي صبغة خاصة على الأجواء الروحانية والاجتماعية في تونس، وسط تساؤلات حول مدة الصيام والظروف المناخية المرافقة.

كم سنصوم في تونس؟

حسب الحسابات الفلكية الأولية، وبالنظر إلى التوقيت الشتوي الذي تمر به البلاد، من المتوقع أن يبلغ معدل عدد ساعات الصيام في تونس حوالي 13 ساعة و50 دقيقة في بداية الشهر، لتزداد تدريجياً مع تقدم الأيام واقترابنا من فصل الربيع لتتجاوز الـ 14 ساعة في نهاية الشهر الكريم.

وتعتبر ساعات الصيام في تونس هذا العام “معتدلة” مقارنة بالسنوات التي يحل فيها رمضان صيفاً، حيث كانت الساعات تتجاوز الـ 16 ساعة في درجات حرارة قياسية.