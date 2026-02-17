عاجل/ وزارة المرأة تنبه وتحذر الروضات: يمنع منعا باتا نشر صور الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي..

وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ في بلاغ وجهته الثلاثاء 17 فيفري، للقائمين على إدارة مؤسسات الطفولة الخاصة من محاضن ورياض أطفال ومحاضن مدرسيّة ونوادي بأنه يمنع منعا باتا نشر صور الأطفال عبر المواقع والمنصات وصفحات التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنات

وأكدت الوزارة أن نشر صور روّاد هذه المؤسسات من الأطفال والكشف عن هوياتهم يعد انتهاكا صارخا لحقوق الطفل وخصوصيته ومعطياته الشخصية وخرقا صريحا للقانون، داعية القائمين على هذه المؤسسات بالامتناع عن نشر صور منظوريهم من الأطفال لغايات اشهارية وترويجيّة حتّى في صورة موافقة الأولياء.

كما أكدت أن مؤسسات الطفولة المبكّرة ملزمة بحماية هويّات الأطفال ومعطياتهم الشخصيّة وباعتماد المناهج البيداغوجيّة والتربويّة الرسميّة وبالحرص على أن تكون الأنشطة، الموجّهة للأطفال والتي يشاركون فيها، مُراعية لخصوصيّة الطفل وضامنة لمصلحته الفضلى.

وأشارت إلى انه يمكن الإشعار الفوري حول أيّ تهديد لمصلحة الطفل الفضلى إما مباشرة لدى المصالح المركزيّة والجهويّة المعنيّة أو عن طريق الرقمين 192 و 1809 أو بالاتصال بالمكاتب الجهويّة لمندوبي حماية الطفولة