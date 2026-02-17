بمناسبة رمضان: نقطة بيع من المنتج للمستهلك بهذه الجهة..

تفتتح بداية من اليوم الأول من شهر رمضان 2026 ميلادي/1447 هجري، نقطة بيع من المنتج للمستهلك بفضاء قصر المعارض بمدينة المنستير إلى غاية منتصف الشهر، وفق بلاغ صادر عن الولاية.

وستعرض في نقطة البيع منتوجات استهلاكية متنوعة تضم المواد الأساسية والخضر والغلال والتمور بيع الأسماك والدواجن، إضافة إلى منتوجات حرفية للصناعات التقليدية وعدة منتوجات أخرى بأسعار أغلبها تفاضلية تراعي المقدرة الشرائية للمواطنين، وفق ذات البلاغ .

وستكون نقطة البيع مفتوحة يوميا من الساعة 10 صباحا إلى حدود الساعة 16 بعد الزوال، وسيقع تمديد مدة فتح نقطة البيع إلى ما بعد منتصف شهر رمضان في صورة شهدت اقبالا كبيرا أسوة بالسنة الفارطة.

جدير بالذكر أنه تم خلال الفترة المتراوحة من 2 إلى 8 فيفري افتتاح فضاء بيع التمور من المنتج إلى المستهلك بساحة الفنون بمدينة المنستير بتنظيم مشترك بين الولاية والمجمع المهني المشترك للتمور، وقد شهدت التجربة اقبالا محترما من قبل المواطنين.