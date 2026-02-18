هام/ توصيات وزارة الصحة استعدادًا لشهر رمضان 2026..

قدّمت وزارة الصحّة توصيات استعدادًا لشهر رمضان 2026 لصيام صحّي وآمن واتباع نظام غذائي متوازن.

في وجبة السحور :

تأخير موعد السحور للاحتفاظ بالطاقة والتقليل من الإحساس بالجوع والعطش والإرهاق.

تناول وجبة متكاملة وغنية بالنشويات المعقدة (كالخبز الكامل، البسيسة، المسفوف، الدرع…) مع إضافة الخضر والغلال.

شرب كوب من الحليب أو أحد مشتقاته المعقمة (كاللبن، الرايب، الياغورت، الربقوتة).

تجنب الأطعمة السكرية التي تزيد من الإحساس بالجوع والعطش.

التقليل من الأطعمة الغنية بالملح والدهون.

الإكثار من شرب الماء خلال السهرة والسحور.

التقليل من المنبهات خصوصًا في السحور لأنها تزيد من العطش.

في وجبة الإفطار

البدء بقليل من السوائل مثل الحليب الدافئ أو الماء غير البارد، أو البسيسة بالماء.

تناول بضع تمرات أو بعض الفاكهة، ثم أخذ قسط من الراحة قبل إكمال الوجبة.

تجنب الإفراط في الأكل خاصة الأطعمة الدسمة وعسيرة الهضم.

المضغ الجيد وعدم الإسراع في الأكل.

تجنب المشروبات الغازية لأنها تسبب اضطرابات في المعدة ولا تساعد على الهضم.

عدم استهلاك اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك معًا في وجبة واحدة.

التقليل من الملح المضاف للأطعمة.

الإكثار من الخضر والتقليل من المقليات والمملحات.

أثناء السهرة

يمكن تناول الغلال ومشتقات الحليب المعقمة.

تجنب الحلويات والمشروبات الغنية بالسكر والمقليات.

شرب كميات كافية من الماء.

ممارسة نشاط بدني خفيف بعد ساعتين من الإفطار (كالمشي).

تجنب السهر المفرط والحصول على قسط كافٍ من النوم (7–8 ساعات).