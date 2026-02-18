بمناسبة رمضان: وزير التجارة يعلن عن هذا القرار..#خبر_عاجل

عاجل/ إحباط هجوم مسلح على مبنى الكونغرس الأمريكي..

أعلن وزير التجارة سمير عبيد، خلال جلسة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، عن توجه شركة اللحوم لإرساء شبكة نقاط بيع موحدة بنظام “الامتياز التجاري”، بهدف توسيع انتشارها تدريجياً في مختلف ولايات الجمهورية.

وتخطط الشركة لفتح خمس نقاط بيع جديدة سنوياً، ضمن برنامج يهدف لتقريب الخدمات من المواطن ودعم قدرته الشرائية عبر توفير اللحوم في إطار منظم.

وعلى صعيد تعزيز البنية التحتية للقطاع، كشف الوزير عن إعادة فتح المسلخ البلدي ببن قردان ودخوله حيز الاستغلال منذ الأسبوع الماضي بعد سنوات من التوقف. وأكد عبيد أن العمل جارٍ لتطوير نشاط المسلخ عبر شراكات مع مستثمرين محليين وأجانب، سعياً لرفع طاقة استيعابه وتطوير الخدمات المسداة بالتعاون بين شركة اللحوم وبلدية المكان وفق ما أوردته موزاييك أف أم.

