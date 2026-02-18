هام/ البنك المركزي التونسي يطرح صنفاً جديداً من ورقة العشرين ديناراً..

أعلن البنك المركزي التونسي عن طرح ورقة نقدية جديدة من فئة عشرين ديناراً (صنف 2017) قيد التداول، وذلك بداية من يوم 16 فيفري 2026. وأوضح البنك، في مذكرة وجهها إلى المصارف والديوان الوطني للبريد، أن هذه الورقة تتمتع بالقوة الإبراءية والقدرة القانونية على التداول، وهي تحمل نفس الخصائص والمواصفات الأمنية للأوراق المتداولة حالياً من نفس الفئة، مع إدخال تعديلات محددة على مستوى العناصر التالية:

أبرز التغييرات الفنية:

تاريخ الإصدار: تم استبدال التاريخ القديم ليصبح “25-07-2025” بدلاً من “25-7-2017″، مع طباعته بحجم خط أكبر لتعزيز الوضوح.

التواقيع الجديدة: تحمل الورقة توقيع محافظ البنك المركزي، فتحي زهير النوري، وتوقيع نائب المحافظ، مراد عبد السلام. وتمت طباعة التواقيع بتقنية “الطباعة الغائرة” وباللون الأحمر الداكن بدلاً من اللون الأحمر التقليدي.

ميزات المكفوفين: تمت طباعة الخطوط الأفقية المخصصة لضعاف البصر والمكفوفين باللون الأحمر الداكن لضمان تمييز أفضل.

استمرارية التداول:

وأكد البنك المركزي أن هذه الورقة النقدية الجديدة (صنف 2017) سيتم تداولها بالتوازي مع الأوراق النقدية من نفس الفئة والصنف الموجودة حالياً في السوق، دون أن يؤثر ذلك على قانونية التعامل بالأوراق القديمة.