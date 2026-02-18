جامعة المنار تنظم يوما اعلاميا للتعريف بآليات الانخراط في مشاريع البحث الدولية

نظم مكتب هندسة المشاريع بجامعة تونس المنار بالتعاون مع “إيوراكسيس أفريقيا” ووحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي (UGPO)، يوماً إعلامياً بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس، حول آليات الانخراط في برامج المشاريع العلمية الدولية.

وتهدف هذه التظاهرة إلى التعريف بالفرص المتعددة المتاحة للباحثين ضمن برنامج “أفق أوروبا”، مع تقديم قراءة شاملة لمبادرة “المتوسط وإفريقيا” وأولوياتها الاستراتيجية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الخدمات التي توفرها شبكة “إيوراكسيس أفريقيا” في مجال حراك الباحثين وتطوير مساراتهم المهنية.

كما وفر اللقاء فرصة عملية للمشاركين للاطلاع على آليات الانخراط في البرامج، بدءا من كيفية تحديد طلبات العروض والبحث عن الشركاء وصولاً إلى صياغة مقترحات المشاريع وتقديمها بنجاح.