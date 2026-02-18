الحرس الوطني يضرب بقوة: تفكيك شبكات دولية وحجز مخدرات وأصول بالمليارات..وهذه التفاصيل..

في حصيلة سنوية “ثقيلة” تعكس حجم الجهود الأمنية، كشف العميد حسام الدين الجبابلي، الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، عن نجاحات كبرى حققتها الوحدات الوطنية في مكافحة المخدرات خلال عام 2025، أسفرت عن حجز كميات قياسية من المواد المخدرة وأصول مالية وعقارية تُقدر بمئات المليارات.

أوضح العميد الجبابلي في تصريح لاذاعة “موزاييك” أن العمليات الميدانية أفضت إلى ضبط:

المواد المخدرة: نحو 550 كلغ من القنب الهندي (الزطلة)، 1.5 مليون قرص “إكستازي”، 17.5 كلغ من الكوكايين، و1042 طابعاً من مخدر “LSD”.

محجوزات اخرى: حجز 55 سيارة فاخرة، 25 دراجة نارية كبيرة، و7 يخوت.

السيولة المالية: مبالغ ضخمة شملت مليار دينار تونسي، إضافة إلى عملات أجنبية (200 ألف يورو و2000 دولار)، وعائدات مباشرة من الترويج تجاوزت 1.2 مليون دينار.

وأكد الجبابلي أن هذه النتائج لم تكن وليدة الصدفة، بل جاءت ثمرة عمل استعلامي دقيق قادته إدارة الاستعلامات والأبحاث بالتنسيق مع وحدات الاختصاص. وقد اعتمدت الخطة الأمنية على تفكيك الشبكات من جذورها، سواء الدولية أو المحلية، عبر كمائن محكمة وعمليات نوعية على الطرقات السيارة وفي العمق الجهوي.

وتندرج هذه الحصيلة ضمن استراتيجية أمنية متكاملة تهدف إلى تجفيف منابع تمويل شبكات التهريب وحماية المجتمع التونسي من مخاطر الآفات المخدرة.