في أول يوم من شهر رمضان: مفتي الجمهورية يوجه هذه الرسالة للتونسيين..#خبر_عاجل

2026/02/19

أكد مفتي الجمهورية التونسية الشيخ هشام بن محمود، أن رمضان هو شهر العمل والمجاهدة وليس شهر الخمول والتواكل.

قال مفتي الجمهورية اليوم الخميس 19 فيفري 2026 الموافق للأول من شهر رمضان المعظم في تصريح للإذاعة الوطنية، إن رمضان يمثل مناسبة للتعوّد على الصدق والحق والعمل، مشددا على أن العمل عبادة من أجلِّ العبادات.

وقال الشيخ هشام بن محمود “إننا في حاجة إلى أن نجاهد أنفسنا ونعمل ونبني وطننا بسواعدنا وعقولنا حتى نكون في مستوى الأمانة التي أمّننا عليها الإسلام”.

وأضاف “نسأل الله أن يجعل من هذا الشهر المبارك شهر أخوة وسماحة وتضامن وطالع يُمن على تونس وعلى الأمة الإسلامية وعلى الإنسانية قاطبة”.

