تنبيه للتونسيين: سموم صامتة في بيوتكم..! احذروا الملون الغذائي (E200) القاتل في العصائر والمواد الغذائية..#خبر_عاجل

دعا المنسق الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بسليانة عدنان العبيدي، المستهلكين، إلى عدم الإقبال على المواد الغذائية والعصائر التي تحمل ملونا غذائيا (E200)، باعتبارها مادة مسرطنة.

من جهة أخرى قال عدنان العبيدي، إن المصالح الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحيّة للمنتجات الغذائية بسليانة، خصّصت 5 فرق مراقبة مشتركة خلال شهر رمضان (4 فرق في الفترة الصباحية وفريق في الفترة المسائية)، وذلك في إطار العمل المشترك مع المصالح الأمنية والمصالح الجهوية للتجارة.

وبين العبيدي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن عمليات الرقابة يومية، قد انطلقت منذ 18 جانفي المنقضي وستتواصل خلال شهر رمضان وستتكثف خلال النصف الثاني لتكون مراقبة ليلية بهدف تغطية كافة المعتمديات.

وأضاف أن ذات المصالح قامت بـ543 عملية مراقبة تم خلالها حجز 19 كغ من الحلويات و69 كغ من اللحوم البيضاء و2898 لترا من الماء المعدني و416 لترا من المشروبات الغازية و184 لترا من العصائر و132 لترا من الحليب و 32 كغ من مخلل الزيتون و18 كغ من الحمص و50 كغ من التوابل ومثلها من الحلبة و30 كغ من الفلفل المجفف و100 كغ من الخروب المجفف و500 كغ من الأعلاف (بسبب انتهاء الصلوحية أو الخزن في ظروف غير صحية) في الفترة المتراوحة من 18 جانفي المنقضي إلى 16 فيفري الجاري.

وكشف المسؤول في نفس السياق أنه تم تحرير 11 مخالفة (تعرض أصحابها الى تتبعات قضائية وخطايا) فضلا عن تحرير5 إنذارات بالغلق (3 مخابز و2 مطاعم) مع اعطائهم فرصة رفع الاخلالات المسجلة على ان يتم بعد انتهاء المدة المحددة معاينتها وفي حال عدم رفعها يتم تحرير محاضر وغلق المحلات المعنية.