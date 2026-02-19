عاجل/ هذه الدولة تدعو مواطنيها الى مغادرة ايران فورا..

كاس تونس : قرعة الدور السادس عشر يوم 27 فيفري الجاري

2026/02/19 أخبار, المصدر, تونس, رياضة

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الخميس أن عملية سحب قرعة الدور السادس عشر لمسابقة كأس تونس ستجرى يوم الجمعة 27 فيفري الجاري على الساعة الثانية بعد الظهر (14:00) بمقر الجامعة.

وأوضح البلاغ ذاته ان مقابلات هذا الدور ستجرى أيام 20 و21 و22 مارس القادم.

وفي مايلي الاندية المتأهلة الى الدور السادس عشر:

النادي الافريقي – الترجي الرياضي – الملعب التونسي – النادي الصفاقسي – الاتحاد المنستيري – النجم الساحلي – الترجي الجرجيسي – نجم المتلوي – شبيبة العمران – مستقبل المرسى – اتحاد بن قردان – النادي البنزرتي – شبيبة القيروان – الاولمبي الباجي – مستقبل قابس – مستقبل سليمان – تقدم ساقية الداير – الملعب القابسي – كوكب عقارب – هلال مساكن – بعث بوحجلة – اتحاد قصور الساف – مكارم المهدية – سكك الحديد الصفاقسي – جندوبة الرياضية – النادي القربي – ملعب مرناق – مشعل الساحلين – سهم قصر قفصة – واحة قبلي – وداد الحامة – اتحاد اجيم جربة.

