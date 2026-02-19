كاس تونس : قرعة الدور السادس عشر يوم 27 فيفري الجاري

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الخميس أن عملية سحب قرعة الدور السادس عشر لمسابقة كأس تونس ستجرى يوم الجمعة 27 فيفري الجاري على الساعة الثانية بعد الظهر (14:00) بمقر الجامعة.

وأوضح البلاغ ذاته ان مقابلات هذا الدور ستجرى أيام 20 و21 و22 مارس القادم.

وفي مايلي الاندية المتأهلة الى الدور السادس عشر:

النادي الافريقي – الترجي الرياضي – الملعب التونسي – النادي الصفاقسي – الاتحاد المنستيري – النجم الساحلي – الترجي الجرجيسي – نجم المتلوي – شبيبة العمران – مستقبل المرسى – اتحاد بن قردان – النادي البنزرتي – شبيبة القيروان – الاولمبي الباجي – مستقبل قابس – مستقبل سليمان – تقدم ساقية الداير – الملعب القابسي – كوكب عقارب – هلال مساكن – بعث بوحجلة – اتحاد قصور الساف – مكارم المهدية – سكك الحديد الصفاقسي – جندوبة الرياضية – النادي القربي – ملعب مرناق – مشعل الساحلين – سهم قصر قفصة – واحة قبلي – وداد الحامة – اتحاد اجيم جربة.