عاجل/ ملف “ابستين”..تطورات جديدة..

أعلنت الشرطة البريطانية اليوم الخميس، إيقاف ‌آندرو ماونتباتن-وندسور الأمير السابق والشقيق الأصغر للملك تشارلز، على خلفية شبهات بارتكابه “مخالفات أثناء تأدية مهامه الرسمية”، فيما تجري حاليا مداهمات بإنقلترا يُعتقد أنها على صلة بالقضية ذاتها.

وأكدت شرطة وادي التايمز حيث يقع المقر الملكي (رويال لودج) الذي كان يقيم فيه أندرو حتى وقت قريب، في نبأ توقيفه في بيان.

وكانت الشرطة قد أشارت سابقا إلى أنها “تُقيّم” معلومات تفيد بأن أندرو سرّب معلومات يُحتمل أن تكون سرية إلى المدان بارتكاب جرائم جنسية، الأميركي جيفري إبستين، خلال فترة توليه منصب المبعوث الخاص للمملكة المتحدة للتجارة الدولية بين عامي 2001 و2011.

