عاجل/ تسجيل اصابة بمرض السل في هذه الولاية..

تمّ تسجيل حالة إصابة وحيدة بمرض السل، لطالبة بالمعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان.

وأوضح محمد غندور رئيس جامعة القيروان، في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم، اليوم الخميس، أن “الطالبة المصابة تخضع حاليّاً للعلاج في أحد المستشفيات بإحدى ولايات السّاحل”، مشيراً إلى أنّه “تم تحديد جميع الطلبة الذين كانوا على اتصال مباشر بالمصابة وإخضاعهم للتحاليل الطبية اللازمة، على أن تصدر النتائج في الأيام المقبلة”. كما شددت الإدارة على اتخاذ كل إجراءات السلامة والتوقي، مع توفير طبيب مختص لمتابعة الوضع الصحي وتوعية الطلبة بطرق الوقاية، حفاظًا على سلامة الأسرة الجامعية.