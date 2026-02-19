عاجل/ هذا ما قرره القضاء في حق سهام بن سدرين ومتهمين آخرين..

قرّرت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس تأخير النظر في قضيتَيْن مرفوعتيْن ضدّ رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين ومتّهمين آخرين إلى جلسة يوم 19 مارس القادم.

ونظرت الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي اليوم الخميس، في قضيتين مرفوعتين ضدّ رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين ومحام ورجل الأعمال سليم شيبوب، وزير أملاك الدولة الأسبق مبروك كورشيد وعبد المجيد بودن، وذلك بخصوص تقارير صلح وأعمال تابعة لهيئة الحقيقة والكرامة وقضية البنك الفرنسي التونسي.

وطلب المحامون التأخير، ليَتقرّر تأخير النظر في القضيتين إلى شهر مارس القادم وفق ما نقلته اذاعة موزاييك.