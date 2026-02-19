يهم التونسيين..هكذا سيتم توزيع الزيت المدعم على مستحقيه..

أعلن وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، عن ضخ كميات هامة من الزيت النباتي المدعم في الأسواق تتجاوز 17 ألف طن، وذلك في إطار جهود الوزارة لتأمين تزويد السوق بهذه المادة الأساسية خلال الفترة الحالية.

وأوضح الوزير، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية، أن عملية التوزيع شملت مرحلتين؛ حيث تم ضخ 6.2 آلاف طن خلال شهر جانفي المنقضي، تلتها كمية أكبر بلغت 11 ألف طن خلال شهر فيفري الجاري.

ورغم هذه الكميات، أقرّ الوزير بوجود صعوبات في توفر المادة بنقاط العرض، مما أعاق وصولها إلى الفئات الاجتماعية المستهدفة، وخاصة العائلات محدودة الدخل.

وفي خطوة تهدف إلى كسر حلقات الاحتكار وضمان العدالة في التوزيع، كشف سمير عبيد عن اتفاق رسمي مع وزارة الشؤون الاجتماعية يقضي باعتماد قاعدة البيانات الخاصة بالعائلات محدودة الدخل (التي تم العمل بها إبان جائحة كوفيد-19).

وتسعى هذه الآلية الجديدة إلى منح الأولوية القصوى لهذه العائلات في الحصول على نصيبها من الزيت المدعم، بما يضمن تغطية احتياجاتها الأساسية وحمايتها من تذبذب السوق أو التلاعب بالكميات الموزعة.