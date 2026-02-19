عاجل/ هذه المنطقة تستيقظ على فاجعة في أول يوم من رمضان….

توفيت طالبة تبلغ من العمر 23 سنة، أصيلة معتمدية تبرسق، اختناقا بالغاز، في مسكن على وجه الكراء بالكاف وذلك بعد أسابيع من حادثة مماثلة جدت يوم 3 فيفري الحالي بالجهة و راحت ضحيتها طالبتين.

وتفيد تفاصيل الحادثة بأن صديقة الهالكة، قد دخلت ليلة البارحة للاستحمام ولكنها أحست بدوران وعادت منهكة إلى سريرها، ثم دخلت زميلتها لتستحم ولم تنتبه الى رائحة الغاز ولم تتفطن زميلتها لغيابها إلا صباحا، حيث تحولت الى المطبخ المحاذي لبيت الاستحمام فوجدتها ملقاة على الأرض، وفق ما نقلته إذاعة “الجوهرة أف أم”.

وقد قامت بالاتصال بالحماية المدنية التي تحوّلت على عين المكان وتولت نقلها إلى المستشفى الجهوي بالكاف، حيث أكد المدير الجهوي للصحة العمومية بالجهة، المنصف الهواني أنه تم قبول فتاة مفارقة للحياة وتم وضعها بقسم الأموات في انتظار اتمام الاجراءات القانونية من طرف أعوان الأمن والنيابة العمومية.