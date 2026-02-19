عاجل/ يهم مستعملي قطار تونس حلق الوادي..

أعلنت شركة النقل بتونس عن استئناف الجولان بصفة مسترسلة على كامل الخط الحديدي تونس-حلق الوادي -المرسى بداية من يوم غد الجمعة 20 فيفري 2026 ، وذلك بعد التأكّد من توفّر كافة شروط الإستغلال خاصة على مستوى السّلامة، علما أن استغلال خط الحافلة رقم 347 الرابط بين محطة “تونس البحرية” وضاحية المرسى سيتواصل بصفة عاديّة مرورا بضاحية حلق الوادي.

أمّا عن برمجة سفرات الخط الحديدي (ت – ح – م) خلال شهر رمضان المعظّم فستكون بمعدّل سفرة كلّ 45 دق انطلاقا من الساعة 3 و30 دق صباحا على النحو التّالي:

* انطلاقا من محطة “تونس البحرية”:

– آخر سفرة قبل الإفطار : س 17 و15 دق

– أوّل سفرة بعد الإفطار : س 19 و 15 دق

– آخر سفرة ليلية : س 22 و 30 دق

*انطلاقا من محطة “المرسى الشاطئ”:

– آخر سفرة قبل الإفطار : س 17

– أوّل سفرة بعد الإفطار : س 19 و 15 دق

– آخر سفرة ليلية : س 23 و00 دق

وللتذكير فإنّ مشروع تهيئة المنشآت الفنية للخط ت.ح.م يتنزّل في إطار المرحلة الثالثة من برنامج التهيئة الكاملة للخط وتجديد مكوّناته وذلك بعد إتمام تجديد البنية التحتية من سكك حديدية ومحطات المسافرين والمحطات الكهربائية، مع العلم أنّه يتمّ حاليّا استكمال إنجاز أشغال تدعيم وتجديد المنشآت الفنية المندرجة في إطار مشروع تجديد البنية التحتية للخط الهادف إلى تعزيز معايير السلام.