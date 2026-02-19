هام/ افتتاح نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بهذه الولاية..

افتُتحت، اليوم الخميس، بحديقة الحرية بقفصة المدينة، نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك نظّمتها المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة بهدف توفير المواد الأساسية للمواطنين بأسعار تفاضلية خلال شهر رمضان المعظّم.

وأوضح المكلّف بتسيير المندوبية، منجي عافي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن المنتجات المتوفرة بالنقطة تتمثل بالخصوص في زيت الزيتون البيولوجي، والبيض، والقهوة،والخضر، ومواد استهلاكية أخرى، إضافة إلى منتجات تعرضها حرفيات ناشطات بالمجامع الفلاحية بمعتمديات السند، والقطار، وقفصة الشمالية، وقفصة الجنوبية، على غرار العسل والعصائر.

ولفت إلى أنه سيتم خلال الأيام القادمة تدعيم النقطة بمواد استهلاكية أخرى، بهدف تلبية انتظارات المواطنين، وتعديل السوق والحد من ارتفاع الأسعار، وفق تأكيده .

من جانبهم، عبّر عدد من مرتادي النقطة، في تصريحات متطابقة لصحفي “وات”، عن استحسانهم لهذه البادرة معبّرين أملهم في أن يتم توفير المزيد من المنتجات الغذائية الأساسية فيها.