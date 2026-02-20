وزير التجارة يكشف أسعار الخضر بسوق بئر القصعة في أول ايام رمضان..

برشلونة يعلن عودة الثنائي المصاب بيدري وراشفورد إلى التدريبات

2026/02/20 أخبار, المصدر, رياضة

أعلن نادي برشلونة الإسباني عودة الثنائي المصاب بيدري وماركوس راشفورد إلى التدريبات الجماعية للفريق وذلك استعدادا لمواجهة ليفانتي المقررة يوم الاحد المقبل على ملعب “سبوتيفاي كامب نو” ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين للبطولة الاسبانية لكرة القدم.

وأكد نادي برشلونة، في بيان عبر موقعه الرسمي، أن الحصة التدريبية للفريق التي أقيمت يوم الخميس في المدينة الرياضية، بقيادة المدرب الألماني هانسي فليك، شهدت مشاركة كل من لاعب الوسط الإسباني بيدري والمهاجم الإنقليزي ماركوس راشفورد في جزء من المران الجماعي.

وجرت التدريبات على ملعب “تيتو فيلانوفا” بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة يومين في ظل سعي الفريق لاستعادة نغمة الانتصارات عقب تعرضه لخسارتين متتاليتين مؤخرا.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الليغا برصيد 58 نقطة على بعد نقطتين من غريمه ريال مدريد المتصدر.

