عاجل/ بعد انفجار شقة في عمارة بقصر سعيد.. نائب بالبرلمان يدق ناقوس الخطر ويدعو الدولة للتحرك..

في متابعة لحادثة الانفجار داخل شقة بقصر سعيد أكد النائب بمجلس نواب الشعب، ظافر الصغيري، اليوم الجمعة، أن التدخل الحكومي عقب حادثة الانفجار التي هزت منطقة قصر سعيد مساء أمس كان “ناجعاً وسريعاً”، مشيداً بسرعة استجابة وحدات الحماية المدنية وتكفل الدولة بإيواء العائلات المتضررة، وهو ما لاقى استحساناً لدى المتساكنين.

ودعا الصغيري، في تصريح لاذاعة الجوهرة اف ام، الدولة إلى تجاوز منطق “ردة الفعل” عند وقوع الكوارث، والانتقال نحو سياسة وقائية منظمة وممولة. وطالب بضرورة إجراء جرد شامل وعاجل لوضعية المساكن الاجتماعية في مختلف جهات الجمهورية، لتقييم مدى سلامتها وتفادي حوادث مماثلة قد تكون نتائجها كارثية.

وأوضح النائب أن العمارات السكنية في منطقة قصر سعيد يعود تاريخ بنائها إلى أواخر السبعينات وبداية الثمانينات، مشيراً إلى أنها شهدت تدهوراً إنشائياً سريعاً نتيجة غياب الصيانة الدورية. وبين أن انسحاب شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية (سبرولس) من إدارة هذه العقارات، وفشل تجربة “السنديك” في مواجهة التحديات الكبرى، ساهم في وصول البنايات إلى هذه الحالة الحرجة.

وفيما يخص أسباب الحادث، أفاد الصغيري بأن الانفجار نتج عن تسرب للغاز الطبيعي، مؤكداً أنه رغم الأضرار المادية الجسيمة، لم تسجل خسائر بشرية فادحة. واختتم مداخلته بالتأكيد على أن مسؤولية الحفاظ على سلامة البنايات “مشتركة بين المواطن والدولة”، لكنه شدد على أن “القيادة والمبادرة يجب أن تظل بيد الدولة” لضمان أمن المتساكنين.