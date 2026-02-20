وزير التجارة يتابع نسق التزود ومستوى الأسعار في سوق الجملة ببن عروس

أدى وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، فجر اليوم الخميس، زيارة ميدانية إلى سوق الجملة وذلك في إطار مواصلة الرقابة على مسالك التوزيع خاصة خلال شهر رمضان

و شملت زيارة الوزير الذي كان مرفوقا بوالي بن عروس، مختلف أجنحة السوق، حيث تم الوقوف ميدانيا على نسق التزويد ومتابعة مستويات الأسعار والتثبت من مدى احترام الإجراءات التي أقرتها الوزارة بهدف التحكم في الأسعار، وفق بلاغ لوزارة التجارة نشرته مساء اليوم.

و شدد سمير عبيد بالمناسبة ،على ضرورة المتابعة الحينية والمستمرة لمؤشرات الأسعار على مستوى السوق حتى لاتنعكس سلبا على مستوى التفصيل، والتدخل الفوري لمعالجتها تفاديا لأي اضطراب، مضيفا أن فرق المراقبة الاقتصادية ستواصل تدخلاتها بصفة يومية ومكثفة للتصدي لكل التجاوزات.

وأكد على أن الدولة ماضية في تأمين التزويد بصفة منتظمة والعمل على الضغط على الأسعار بما يضمن حماية القدرة الشرائية للمواطن، داعيا جميع الأطراف المتدخلة لتحمل مسؤولياتهم الوطنية خلال هذا الشهر مضيفا أن الوزارة لن تتوان في تطبيق القانون بكل صرامة.

وتم خلال هذه الزيارة، وفق ذات البلاغ، التصدي لعملية احتكارية للمنتوجات الاستهلاكية ذات الطلب المتزايد خلال الأيام الأولى من شهر رمضان، إلى جانب تسجيل إخلالات أخرى مع اتخاذ الإجراءات القانونية وتعديل الوضعيات المخالفة على عين المكان.

و للاشارة فإن سوق الجملة، قد سجل خلال اليوم الأول من شهر رمضان، تدفقا هاما للمنتوجات بلغت 1525 طنا من الخضر والغلال منها 1100 طن من الخضر و425 طنا من الغلال بزيادة تفوق ال 50 بالمائة مقارنة بنفس اليوم من السنة الفارطة، بالإضافة إلى 27 طنا من الأسماك.

وجددت الوزارة بهذه المناسبة دعوتها للمواطنين إلى التبليغ عن أي تجاوزات عبر الرقم الأخضر” 80100191″