امضاء اتفاقية شراكة استراتيجية بين كونكت جندوبة وجمعية المراة الريفية بجندوبة

أمضت، كنفدرالية المؤسسات المواطنة المكتب الجهوي بجندوبة (كونكت)، ممثلة في رئيسها محمد علي الجوادي، وجمعية المراة الريفية بجندوبة، ممثلة في رئيستها السيدة رحمة الجوادي، اتفاقية شراكة استرتيجية لوضع حقوق المرأة في صلب السياسات الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسة.

وتهدف هذه الاتفاقية ، وفق ما نشر بالصفحة الرسمية للمكتب الجهوي لكونكت بجندوبة، على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، الى ارساء حوار مؤسساتي بين القطاع الخاص والمجتمع المدني لوضع المرأة الريفية

في صلب استراتيجية التنمية الاقتصادية للفاعلين الاقتصاديين.

وسيتم، بمقتضى هذه الاتفاقية، توعية القطاع الخاص عبر المسؤولية المجتمعية للمؤسسات لدعم وتمويل مشاريع ملموسة في مجالات التعليم والصحة والتشغيل ومكافحة الميز الاجتماعي.

وأكد، مكتب كونكت من خلال هذه الشراكة التزامه بالتنمية المستدامة، باعتبار أن حماية حقوق المرأة يعد ركيزة أساسية لاي مسار تنموي شامل، وفق ذات المصدر.

يشار الى أن ،جمعية المرأة الريفية بجندوبة، هي منظمة تونسية ناشطة تهدف إلى تمكين النساء في المناطق الريفية اقتصاديا واجتماعيا، من خلال تنظيم ورشات تحسيسية وتوفير التكوين.

وتهدف الى تعزيز دور المرأة في التنمية المحلية ومشاركة المرأة الريفية في الحياة العامة والسياسية والانتخابات المحلية.