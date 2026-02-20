عاجل/ وداعاً للإفلات من العقاب: تركيز كاميرات مراقبة بالذكاء الاصطناعي بعدد من النقاط السوداء و المفترقات..

أعلنت الجهات المعنية بالسلامة المرورية عن الشروع في تحضيرات لتركيز شبكة من كاميرات المراقبة المجهزة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد المخالفات المرورية بصفة آلية وحينية. وتهدف هذه الخطوة التكنولوجية إلى التقاط التجاوزات الخطيرة، كعدم وضع حزام الأمان أو استعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة، وإرسال إشعار فوري للسائق المخالف، حيث سيتم تركيز هذه المعدات في نقاط سوداء ومفترقات مدروسة تشهد حركية مرورية كثيفة وحوادث .

وتأتي هذه الإجراءات الردعية استجابة للارتفاع المفزع في حصيلة حوادث الطرقات، حيث سجلت البلاد 2680 حادثاً تسببت فيها الدراجات النارية، مما أسفر عن 534 قتيلاً و3137 جريحاً خلال سنة 2025، وفق ما كشفت عنه رئيسة مصلحة الاتصال المروري بالمرصد الوطني للسلامة المرورية، سامية مسعود، في تصريح لاذاعة “ديوان أف أم”.

وتحتل هذه الأرقام الصادمة المرتبة الثانية من حيث الخطورة ومسببات الموت، مباشرة بعد الحوادث الناجمة عن الإفراط في السرعة.

وفي سياق متصل، أكدت رئيسة مصلحة الاتصال المروري أن الجهود تتجه نحو تفعيل العمل بنظام رخصة السياقة بالنقاط كآلية إضافية للحد من المخالفات المتكررة وإرساء ثقافة مرورية أكثر انضباطاً. كما يتم العمل بالتوازي على تكثيف حملات المراقبة الميدانية عبر تزويد الدوريات بأجهزة متطورة لقياس نسبة الكحول في الدم، بغاية التصدي بصرامة للقيادة تحت تأثير المواد المسكرة.

وحذرت المعطيات الحديثة من التداعيات الكارثية لانعدام الانتباه وتشتت التركيز أثناء القيادة. ويُعد استعمال الهاتف الجوال بمثابة “الكارثة” الحقيقية التي تفقد السائق تركيزه بالكامل، مما يضاعف بشكل كبير من احتمالات وقوع حوادث مميتة، وهو ما يستدعي التطبيق الحازم للقانون والاعتماد على الحلول الرقمية لحماية أرواح مستعملي الطريق.