عاجل/ في بلاغ رسمي: بلدية تونس تحذر هؤلاء..

أعلنت بلدية تونس، في بلاغ صادر عن المكلفة بتسيير شؤونها، عن جملة من التوصيات الموجهة إلى أصحاب المحلات التجارية المجاورة للجوامع.

وأكدت البلدية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على توفير ظروف ملائمة لإقامة صلاة التراويح، وضمان راحة المصلين خلال أداء الشعائر الدينية في أجواء هادئة ومناسبة.

ودعت في هذا السياق أصحاب المحلات إلى الامتناع عن استعمال مضخمات الصوت أثناء أوقات الصلاة، إضافة إلى ضرورة تفادي أي أنشطة قد من شأنها إزعاج المصلين أو التشويش على سير الصلاة.

وشددت البلدية على أهمية التزام الجميع بهذه التوصيات، بما يعكس روح المسؤولية واحترام خصوصية الشهر الكريم.