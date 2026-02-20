بعد كارثة الفيضانات الأخيرة: 80 مليون دينار لترميم البنية التحتية..

أعلن وزير التجهيز والإسكان، صلاح الدين الزواري، عن انطلاق مرحلة “الإصلاح الكبرى” لمعالجة مخلفات الفيضانات الأخيرة التي ضربت عدداً من جهات البلاد. وأكد الوزير، خلال جلسة عامة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أنه تم التنسيق مع رئاسة الحكومة ووزارة المالية لتعبئة اعتمادات مالية استعجالية بقيمة 80 مليون دينار.

وأوضح الزواري أن هذه الميزانية المرصودة ستُخصص بالأساس لإصلاح الأضرار الجسيمة التي لحقت بشبكة الطرقات والمسالك الفلاحية، إضافة إلى إعادة تأهيل منشآت الحماية من الفيضانات التي تضررت جراء تدفق المياه. وشدد الوزير على أن هذا التدخل يُعد “ضرورة قصوى” لاستعادة نسق الحياة الطبيعي وتأمين سلامة المواطنين في المناطق المتضررة.

وفيما يخص الجدول الزمني للتنفيذ، كشف وزير التجهيز أن الوزارة بلغت مراحل متقدمة في تعيين المقاولات التي ستتولى هذه الأشغال. ومن المنتظر أن تنطلق التدخلات الميدانية فعلياً خلال الأسابيع القليلة المقبلة، فور استكمال الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة، لضمان سرعة الإنجاز وجودة الترميم.