ايقاف كهل وزوجته متورطين في جريمة قتل..وهذه التفاصيل..

2026/02/20 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكنت فرقة الأبحاث العدلية بسليانة، من إلقاء القبض على كهل وزوجته أصيلي إحدى أرياف منطقة الروحية من ولاية سليانة، صدرت في حقهما أحكام سجنية باتة تتراوح بين 10 سنوات والسجن مدى الحياة فيما لا يزال الابن بحالة فرار وفق ما أفادنا به مصدر أمني بالجهة .

وتعود أطوار القضية إلى سنة 2022، حيث كان المعنيان بالأمر محل تفتيش على خلفية تورطهما في قضية قتل، وذلك بناء على أحكام صادرة عن محكمة الاستئناف بجندوبة.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهما، في انتظار استكمال بقية التتبعات وفق ما يقتضيه القانون وفق ما اوردته اذاعة موزاييك.

