21 مخالفة اقتصادية بعد القيام بـ150 زيارة لعدد من مسالك التوزيع بهذه الولاية..#خبر_عاجل

رفع أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة ببن عروس خلال اليوم الأول من شهر رمضان، 21 مخالفة اقتصادية، بعد أن قاموا بإجراء 150 زيارة تفقد شملت عددا من مسالك التوزيع بالجملة والتفصيل والمساحات الكبرى ومخازن التبريد والأسواق الأسبوعية والبلدية.

وافاد مدير بالإدارة الجهوية للتجارة ببن عروس ماهر الزواري اليوم الجمعة صحفي “وات” بان الإدارة سخرت 6 فرق على امتداد اليوم للعمل بشكل فردي او بالاشتراك سواء مع الشرطة أو الحرس البلديين او مع اعوان الهيئة الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لتأمين التغطية الكافية لكل المسالك إضافة الى التعزيزات التي ترافق هذا العمل خلال الحملات الموجهة والتي تؤمنها فرق من الإدارة المركزية .

وتوزعت المخالفات حسب نوعية الممارسات وطبيعتها بعدم إشهارالأسعار (4 مخالفات) الفوترة (11 مخالفة) وبالامتناع عن البيع (2 مخالفات) وبالاخلال بتراتيب الدعم ( مخالفة واحدة ) وبالمترولوجيا (2 مخالفات) وبمخادعة الشاري (مخالفة واحدة).

وفي علاقة بمتابعة مدى توفر المواد الغذائية ونسق التوزيع على مختلف فضاءات البيع، افاد الزواري بان نسق التزود والتزويد عادي ولم يلاحظ أي نقص في المواد الغذائية والاستهلاكية على اختلافها وخاصة منها التي يكثر الاقبال عليها خلال شهر رمضان، مشيرا الى ان مصالح الإدارة الجهوية تتابع مع مختلف المتدخلين انتظامية عملية التزويد بمختلف المواد .