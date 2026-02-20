في اليوم الأول من شهر رمضان: عدد مفزغ للمخالفات الاقتصادية بولاية تونس..

تمكنت فرق المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بتونس خلال اول أيام شهر رمضان المعظم 2026 ، من رفع 49 مخالفة اقتصادية إثر تأمين 6 فرق اقتصادية لنحو 116 زيارة رقابية

وشملت هذه التجاوزات، وفق سهام المبروك المديرة الجهوية للتجارة بولاية تونس، قطاعات الخضر والغلال، المواد الغذائية، اللحوم، المخابز والدواجن والبيض حيث بلغ عدد المخالفات المتعلقة بنزاهة وشفافية المعاملات التجارية 19 مخالفة اقتصادية و 24 مخالفة اقتصادية تعلقت بممارسات احتكارية على غرار الامتناع عن البيع والبيع بأسعار غير قانونية وإخفاء بضاعة

كما تم رفع 6 مخالفات اقتصادية تعلقت بمسك أوزان غير قانونية وغير حاملة لعلامة الختم الدوري.

وتوزعت المخالفات حسب القطاعات على24 مخالفة في قطاع الخضر والغلال، و 10 مخالفات في قطاع المواد الغذائية و ، 6 مخالفات في قطاع الدواجن والبيض، إلى جانب رفع 9 مخالفات تم رفعها في قطاعات الاسماك واللحوم الحمراء والمخابز

وأكدت المسؤولة أنه تم التصدي للانحرافات السعرية المسجلة خاصة في قطاع الدواجن واللحوم الحمراء والحرص على إرجاع الأسعار الى مستوياتها القانونية مع تسجيل التزام التجار، في المجمل ،بهوامش الربح القانونية؟ وفق رأيها

ولاحظت سهام المبروك أن أسعار البطاطا تراوحت بين 1500 مليم و2000 مليم / الكلغ ، والطماطم تراوحت أسعارها بين 1600 مليم و 1980 مليم / كلغ .والفلفل الأخضر حار وحلو تراوحت أسعارها بين 3000 مليم / كلغ و 3750 مليم / كلغ

وأضافت المتحدثة أن العمل الرقابي خلال شهر الصيام سيتواصل بوتيرة عالية من اجل الحفاظ على شفافية المعاملات التجارية ونزاهتها .