عاجل/ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن..

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة، أنه يدرس توجيه ضربة عسكرية محدودة لإيران، لكنه لم يقدم تفاصيل أخرى.

وعندما سُئل إذا كان يدرس توجيه ضربة محدودة للضغط على إيران من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي، قال للصحافيين بالبيت الأبيض: “يمكنني القول إنني أدرس ذلك”، نقلا عن “رويترز”.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر مطلعة لشبكة “سي إن إن” أن القوات الأميركية لم تتلق قائمة أهداف لضربات محتملة على إيران، في مؤشر إلى أن الرئيس ترامب لم يُصدر بعدُ قراراً بشن أي عملية عسكرية محددة، إلا أن الشبكة نقلت عن مسؤولين أنهم باتوا يرون احتمالات متضائلة للتوصل إلى اتفاق يلبي جميع مطالب الرئيس الأميركي.

قبل ذلك أشارت صحيفة “وول ستريت جورنال” إلى أن الرئيس ترامب يدرس ضربة مبدئية محدودة لإيران لدفعها للتوصل لاتفاق.

وأضافت الصحيفة أن الهجوم الأميركي المحتمل ضد طهران، سيشمل مواقع عسكرية وحكومية.

