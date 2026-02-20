الفيديو هز الفيسبوك/ يعتدي على والدته بالضرب والشتم رفقة زوجته والسبب صادم..!

تمكنت أجهزة الأمن في مصر من ضبط عامل وزوجته، بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر قيامهما بالتعدي على والدته بالضرب والسب، بسبب خلافات حول شقة سكنية في دائرة مركز شرطة المنصورة.

وتلقى مركز شرطة المنصورة، بتاريخ 6 الجاري، إخطارًا من ربة منزل مقيمة بدائرة المركز بتضررها من نجلها وزوجته، لقيامهما بالتعدي عليها وإحداث إصابات جسدية نتيجة خلافات عائلية على ملكية شقة السكن.

وبإجراء التحريات تم التأكد من صحة الواقعة، وأمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، مؤكّدين أن الخلافات العائلية هي سبب اعتدائهما على والدتهما. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على جميع ملابساتها.