خطة وطنية لإعداد وتأهيل الشباب للزواج..تفاصيل جديدة..

تنبيه/ بداية من الغد: تغيير توقيت انطلاق رحلات هذا القطار..#خبر_عاجل

بعد كارثة الفيضانات الأخيرة: 80 مليون دينار لترميم البنية التحتية..

عاجل/ في بلاغ رسمي: بلدية تونس تحذر هؤلاء..

الرابطة المحترفة الاولى: برنامج مباريات الجولة 22..

2026/02/21 أهم الأخبار, المصدر, رياضة

تتواصل اليوم السبت وغدا الاحد مباريات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم وفي ما يلي البرنامج:

السبت 28 فيفري 2026

ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى: مستقبل المرسى – الملعب التونسي

ملعب 15 اكتوبر ببنزرت: النادي البنزرتي – الاتحاد المنستيري

الملعب الاولمبي بسوسة: النجم الساحلي – مستقبل سليمان

الاحد 1 مارس 2026

ملعب حمادي العقربي برادس: النادي الافريقي – نجم المتلوي

ملعب بوجمعة الكميتي باجة: الاولمبي الباجي – الترجي الرياضي التونسي

ملعب الطيب المهيري بصفاقس: النادي الصفاقسي – مستقبل قابس

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2026 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn