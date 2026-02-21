الرابطة المحترفة الاولى: برنامج مباريات الجولة 22..

تتواصل اليوم السبت وغدا الاحد مباريات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم وفي ما يلي البرنامج:
السبت 28 فيفري 2026
ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى: مستقبل المرسى – الملعب التونسي
ملعب 15 اكتوبر ببنزرت: النادي البنزرتي – الاتحاد المنستيري
الملعب الاولمبي بسوسة: النجم الساحلي – مستقبل سليمان
الاحد 1 مارس 2026
ملعب حمادي العقربي برادس: النادي الافريقي – نجم المتلوي
ملعب بوجمعة الكميتي باجة: الاولمبي الباجي – الترجي الرياضي التونسي
ملعب الطيب المهيري بصفاقس: النادي الصفاقسي – مستقبل قابس