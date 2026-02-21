عاجل/ أرقام مفزعة: هذا حجم المخالفات الاقتصادية في أول أيام رمضان وأهم المحجوزات..

كشفت نتائج نشاط المراقبة الاقتصادية لليوم الأول من شهر رمضان المبارك لسنة 2026 عن تنفيذ 3550 زيارة رقابية ميدانية، أسفرت عن رفع 689 مخالفة اقتصادية. وسجلت هذه النتائج ارتفاعاً بنسبة 7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث شملت التجاوزات أساساً قطاع المنتجات الفلاحية والبحرية الطازجة، مع حجز كميات هامة من المواد المدعمة والاستهلاكية.

وفي ما يلي التفاصيل:

✅عدد الزيارات الرقابية: 3550 زيارة

✅عدد المخالفات: 689 مخالفة اقتصادية بنسبة تطور بلغت حوالي (7%) مقارنة بنفس اليوم من شهر رمضان 2025 (645 مخالفة اقتصادية)حيث تتوزع كالتالي:

188 مخالفة في التجاوزات السعرية والاحتكارية،

321 مخالفة في شفافية المعاملات،

4 مخالفات في التلاعب بالدعم

176 مخالفة أخرى في الجودة والميتورولوجيا وبقية المجالات،

427 مخالفة في المنتجات الفلاحية والبحرية الطازجة،

154 مخالفة في المواد الغذائية العامة ،

50 مخالفة في المخابز والمطاعم والمقاهي

58 مخالفة في المواد الصناعية المختلفة

✅أهم المحجوزات:

1،7طنا من مشتقات حبوب مدعمة

2،8 طنا من الخضر والغلال

805 بيضة

1846 لترا من الزيت النباتي المدعم

1،2 طنا من السكر

327 علبة تبغ

كما تم تسجيل 11 شكاية عبر الرقم الأخضر، شملت ولايات الشمال و الوسط و الجنوب و تعلقت بالإبلاغ على جملة من التجاوزات مثل عدم الإسعار والترفيع في الاسعار والامتناع عن البيع كما تمت معالجة أربع شكايات.