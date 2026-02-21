عاجل/ تنبيه للمواطنين: انقطاع مياه الشرب بهذه الولايات يوم الإثنين..

عاجل/ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن..

2026/02/21

أفادت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد) بتسجيل اضطراب في توزيع الماء الصالح للشرب، يوم الاثنين 23 فيفري 2026، بداية من الساعة العاشرة صباحا، بالمناطق العليا التابعة لولايات قابس وتطاوين ومدنين.

وتعود الأسباب إلى القيام بأشغال صيانة وتعهد محطة تحلية مياه البحر بالزارات من ولاية قابس، حسب بلاغ صادر عن الصوناد.

وستشمل الانقطاعات معتمديات قابس الجنوبية ومارث من ولاية قابس ومعتمديات تطاوين الشمالية وتطاوين الجنوبية وغمراسن من ولاية تطاوين ومعتمديات مدنين الشمالية ومدنين الجنوبية وجرجيس وسيدي مخلوف من ولاية مدنين.

ومن المنتظر استئناف التزويد بالماء بصفة طبيعية تدريجيا يوم الثلاثاء 24 فيفري 2026 بداية من الساعة العاشرة مساء.

