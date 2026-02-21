جريمة مزلزلة..وحوش في هيئة بشر: زوجان ينهيان حياة ابنتهما طفلة الخمس سنوات..!

عاجل/ تنبيه للمواطنين: انقطاع مياه الشرب بهذه الولايات يوم الإثنين..

عاجل/ أرقام مفزعة: هذا حجم المخالفات الاقتصادية في أول أيام رمضان وأهم المحجوزات..

عاجل/ هذه الدولة تدعو رعاياها الى مغادرة ايران فورا..

دبارة اليوم الثالث لشهر رمضان..

2026/02/21 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

دبارة اليوم الثالث من شهر رمضان الموافق ليوم السبت 21 فيفري 2026..

1. الطبق الرئيسي: “جلبانة باللحم وعين سبنيورية”

المكونات: لحم علوش (غنم) أو بقري، جلبانة (بزيلاء)، قرنون (خرشوف)، وجزر.

السر التونسي: إضافة “رشة معدنوس وبصل” في نهاية الطبخ تعطي نكهة فريش لا تُقاوم.

المرافق: خبز طابونة سخون أو خبز دار بالسينوج (حبة البركة).

2. المقبلات (الرفيق الدائم)

-“شوربة شعير بالقديد”

-بريك بالبطاطا والجبن: خفيف واقتصادي

سلطة أمك حورية: (سلطة جزر مسلوق ومهروس مع التابل والكروية والهريسة العربي والزيتون).

3. طبق جانبي خفيف: “كفتاجي تونسي”
قطع صغيرة من القرع، البطاطا، الفلفل، والطماطم المقلية والمفرومة مع البيض، تعطي تنوعاً رائعاً بجانب المرقة.

*سهرية “الراحة والاسترخاء”
– “بوزة درع”
-شاي أخضر بالبندق .

* سحور “خفيف نظيف”:

رايب مع “بسيسة” وبذور الشيا وتمر:

اخلط ملعقة بسيسة (قمح أو حمص) مع الرايب وبذور الشيا.

البسيسة ستعطيك طاقة “جبارة” وقوة تحمل للصيام لا يوفرها أي طعام آخر.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2026 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn