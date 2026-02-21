دبارة اليوم الثالث لشهر رمضان..

دبارة اليوم الثالث من شهر رمضان الموافق ليوم السبت 21 فيفري 2026..

1. الطبق الرئيسي: “جلبانة باللحم وعين سبنيورية”

المكونات: لحم علوش (غنم) أو بقري، جلبانة (بزيلاء)، قرنون (خرشوف)، وجزر.

السر التونسي: إضافة “رشة معدنوس وبصل” في نهاية الطبخ تعطي نكهة فريش لا تُقاوم.

المرافق: خبز طابونة سخون أو خبز دار بالسينوج (حبة البركة).

2. المقبلات (الرفيق الدائم)

-“شوربة شعير بالقديد”

-بريك بالبطاطا والجبن: خفيف واقتصادي

سلطة أمك حورية: (سلطة جزر مسلوق ومهروس مع التابل والكروية والهريسة العربي والزيتون).

3. طبق جانبي خفيف: “كفتاجي تونسي”

قطع صغيرة من القرع، البطاطا، الفلفل، والطماطم المقلية والمفرومة مع البيض، تعطي تنوعاً رائعاً بجانب المرقة.

*سهرية “الراحة والاسترخاء”

– “بوزة درع”

-شاي أخضر بالبندق .

* سحور “خفيف نظيف”:

رايب مع “بسيسة” وبذور الشيا وتمر:

اخلط ملعقة بسيسة (قمح أو حمص) مع الرايب وبذور الشيا.

البسيسة ستعطيك طاقة “جبارة” وقوة تحمل للصيام لا يوفرها أي طعام آخر.