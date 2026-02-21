عاجل/ تنبيه للمواطنين: انقطاع مياه الشرب بهذه الولايات يوم الإثنين..

عاجل/ أرقام مفزعة: هذا حجم المخالفات الاقتصادية في أول أيام رمضان وأهم المحجوزات..

عاجل/ هذه الدولة تدعو رعاياها الى مغادرة ايران فورا..

إجلاء مئات الجنود الأمريكيين من قواعدهم في قطر والبحرين..#خبر_عاجل

عاجل/ من أجل هذه التهم الثقيلة..كاتب عام هذه الجامعة وأعضاء بالنقابة أمام القضاء..

2026/02/21 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

نظرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، مطلع هذا الأسبوع، في ملف القضية التي يلاحق فيها كاتب عام الجامعة العامة للنقل، وجيه الزيدي، إلى جانب ستة متهمين آخرين من زملائه وأعضاء الجامعة النقابية.

وتأتي هذه المحاكمة بعد أن استكملت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس تحقيقاتها، وقررت رسمياً إحالة الزيدي ومرافقيه على أنظار القضاء الجنائي المالي، لمواجهة تهم ثقيلة تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري شابت تسيير الهيكل النقابي المذكور.

وخلال الجلسة الأخيرة، وبعد الاطلاع على أوراق الملف والاستماع للدفاع، قررت هيئة المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة يوم 19 مارس المقبل، وذلك لاستكمال بعض الإجراءات القانونية الضرورية قبل إصدار الأحكام في شأن المتهمين السبعة وفق ما نقلته اذاعة موزاييك.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2026 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn