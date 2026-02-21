عاجل/ من أجل هذه التهم الثقيلة..كاتب عام هذه الجامعة وأعضاء بالنقابة أمام القضاء..

نظرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، مطلع هذا الأسبوع، في ملف القضية التي يلاحق فيها كاتب عام الجامعة العامة للنقل، وجيه الزيدي، إلى جانب ستة متهمين آخرين من زملائه وأعضاء الجامعة النقابية.

وتأتي هذه المحاكمة بعد أن استكملت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس تحقيقاتها، وقررت رسمياً إحالة الزيدي ومرافقيه على أنظار القضاء الجنائي المالي، لمواجهة تهم ثقيلة تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري شابت تسيير الهيكل النقابي المذكور.

وخلال الجلسة الأخيرة، وبعد الاطلاع على أوراق الملف والاستماع للدفاع، قررت هيئة المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة يوم 19 مارس المقبل، وذلك لاستكمال بعض الإجراءات القانونية الضرورية قبل إصدار الأحكام في شأن المتهمين السبعة وفق ما نقلته اذاعة موزاييك.