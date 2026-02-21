عاجل/ مقتل 5 أشخاص في انقلاب قارب يحمل مهاجرين..وهذه التفاصيل..

لقي ما لا يقل عن خمسة أشخاص مصرعهم، وتم إنقاذ 20 آخرين واعتبار 25 مهاجرا في عداد المفقودين، إثر انقلاب قارب يحمل مهاجرين غير شرعيين جنوبي جزيرة كريت، وذلك حسبما أفادت صحيفة “بروتو ثيما”.

وبحسب الصحيفة، تشارك في عملية الإنقاذ زوارق خفر السواحل، وسفن تجارية في المنطقة، وسفينة تابعة لوكالة أمن الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي (فرونتكس)، ومروحية تابعة للقوات الجوية، وطائرة، بالإضافة إلى فرقاطة تابعة للبحرية تقوم بدوريات في المياه جنوب جزيرة غافدوس.

حتى الآن، أنقذت سفينة حاويات بنمية وصلت لمساعدة ركاب القوارب 20 شخصًا.

كما تم العثور على جثث خمسة أشخاص. ولا يزال حوالي 25 مهاجرًا في عداد المفقودين.

وتهب في المنطقة رياح عاتية بقوة 6 درجات على مقياس بوفورت، مصحوبة بأمواج يصل ارتفاعها إلى 2.5 متر، مما يزيد من صعوبة عملية الإنقاذ.وبحسب السلطات، في حادثة ثانية في نفس المنطقة، أنقذت سفينة تابعة لوكالة “فرونتكس” 67 مهاجراً، وتم إنزالهم إلى الشاطئ.

